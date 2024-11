Il monitor da gioco di Sony INZONE M3 a 240 Hz è in fortissimo sconto su Amazon Italia

Siete in cerca di un monitor di qualità per videogiocare al meglio? Allora dovete dare un'occhiata alla promozione del monitor da gioco di Sony INZONE M3 da 27 pollici in 1080p e 240 Hz. Lo sconto di Amazon è del 57% rispetto al prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 699€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma parliamo di pochi euro di differenza. Il monitor è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli del monitor di Sony

Il Sony INZONE M3 propone uno schermo in 1080p (Full HD) con una frequenza di aggiornamento massimo di 240 Hz. Dispone di un treppiede a bassa profondità che permette di sfruttare al massimo la propria postazione da gioco. Inoltre, è pensato per funzionare al meglio con PS5.

Le funzionalità di Sony INZONE M3 per PS5

Dispone di varie modalità immagine, com quella FPS che ottimizza luminosità e contrasto per vedere gli avversari più chiaramente. Inoltre, dispone della funzione Mirino per essere più precisi e veloci con la mira. Supporta poi il software INZONE HUB per controllare il monitor e le cuffie INZONE in un unico spazio. Insieme al monitor è incluso il cavo di alimentazione e l'adattatore di alimentazione.