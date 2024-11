Una patch di Final Fantasy 7 Rebirth aggiunge il supporto a PS5 Pro con la “Versatility Mode”

Square Enix ha pubblicato la patch 1.050 di Final Fantasy 7 Rebirth, che come promesso aggiunge la nuova modalità grafica, chiamata "Versatility Mode", realizzata su misura ed esclusivamente per sfruttare le potenzialità di PS5 Pro, la nuova console di Sony in uscita giovedì 7 novembre.

Come segnalato dall'account X della serie, l'aggiornamento è già disponibile da ora in vista del lancio della console fissato a dopodomani. Oltre a introdurre il nuovo preset grafico "Pro" sopracitato, corregge anche una serie di bug non meglio specificati e migliora la stabilità del gioco.