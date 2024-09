Final Fantasy 7 Rebirth gira molto meglio su PS5 Pro, dice Digital Foundry

"Sì, Final Fantasy 7 Rebirth gira MOLTO meglio su PS5 Pro", ha scritto Linneman. " Una differenza come quella fra il giorno e la notte . Ho dovuto abbandonare il gioco a causa di alcune cose che sono successe ai tempi del lancio, ma PlayStation 5 Pro mi porterà finalmente a riprenderlo in mano."

Tante domande, poche risposte

Il post di Linneman sembra in qualche modo confermare le informazioni contenute nel presunto benchmark che mette a confronto PS5 Pro e PS5, ma le domande in merito alla nuova console Sony e al suo effettivo valore rispetto al prezzo sono ancora parecchie e le risposte non altrettante.

Lo stesso redattore di Digital Foundry ha scritto che la cifra richiesta da Sony non è certamente bassa e l'eventuale convenienza di un passaggio a PS5 Pro andrà valutata sulla base delle condizioni e delle preferenze personali, non certo per far girare meglio un singolo gioco.