Create il vostro bundle di giochi in sconto per Steam su Fanatical: più ne aggiungete, meno spendete

In breve, ecco come funziona il bundle di Fanatical :

I giochi validi per il bundle di Fanatical

Vediamo la lista dei giochi validi per questo bundle di Fanatical:

Hi-Fi Rush

Star Wars Collection (14 giochi)

Smalland: Survive the Wilds

Control Ultimate Edition

Nightmare: The Lunatic

Thymesia

Dying Light: Definitive Edition

ANNO: Mutationem

Moving Out 2

Hunt the Night

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition

Ultra Age

Gladiator Guild Manager

Time to Morp

Isonzo

Saints Row Gold Edition

Corpse Keeper

Killer Frequency

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Trail Out

A Guidebook of Babel

Immortal Life

Assetto Corsa Competizione

La protagonista di Control

Se volete alcuni consigli, certamente vale la pena recuperare Control Ultimate Edition (che include tutti i DLC), così come Hi-Fi Rush. Se vi sentite in vena di provare vecchi giochi, la collection di Star Wars costa in pratica fino a 50 centesimi a capitolo, se sfruttate il bundle migliore. Crediamo che sia inutile consigliare Skyrim, visto che a questo punto o lo avete già comprato oppure non siete interessanti, ma certamente la versione completa a 7€ e poco più vale tutti i vostri soldi. Non ignorate poi ANNO Mutationem e A Guidebook of Babel.

Potete trovare il bundle a questo indirizzo.