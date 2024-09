Il gameplay di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed presentato con un trailer

Il gameplay di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è stato mostrato dagli sviluppatori del gioco con un trailer ricco di azione frenetica, strabordante di colori e commentato da April O'Neil in persona.

Disponibile a partire dal 18 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed ci metterà al comando delle celebri Tartarughe Ninja per una nuova missione tesa a difendere la città di New York da una terribile minaccia.

Affrontando la campagna in solitaria oppure in cooperativa con un amico, dovremo infatti affrontare orde di pericolosi mutanti, i Mewbies, nati dalla diffusione di una melma mutagena che ha trasformato innocenti creature in potenti guerrieri.