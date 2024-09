Goichi Suda contro Metacritic: gli utenti danno troppa importanza ai voti, dice

Gli utenti danno troppa importanza ai voti e a Metacritic, secondo Goichi Suda: intervistato da GamesIndustry.biz insieme al collega Shinji Mikami, il visionario game designer giapponese ha spiegato che il meccanismo dei punteggi porta gli sviluppatori a uniformarsi, sottostando a formule prestabilite.

"Tutti prestano troppa attenzione ai voti su Metacritic", ha detto Suda. "Siamo arrivati al punto che c'è ormai quasi una formula prestabilita: se vuoi ottenere una certa media, devi realizzare il gioco in questa maniera."

"Se tuttavia il tuo titolo non rientra in quella formula, in quell'ambito di commerciabilità, perde punti su Metacritic. Il problema è che le grandi aziende non vogliono dover affrontare questo tipo di situazioni: magari non è il motivo principale, ma uno dei motivi. Si pensa troppo ai numeri."

"Personalmente non mi importa dei voti su Metacritic (...): ciò che conta per noi è realizzare i giochi che vogliamo realizzare e fare in modo che la gente possa giocare ai titoli che vogliamo che giochino."

Talvolta leggere quei voti è stato inevitabile, tuttavia. "Ci sono state volte in cui delle testate ci hanno dato zero! Mi sono sentito di merda: perché arrivare al punto da darci zero? A parte queste eccezioni, ad ogni modo, cerco di evitare Metacritic."