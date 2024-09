Prince of Persia The Lost Crown "copia" da The Rogue Prince of Persia e gli autori ci scherzano su

Il protagonista di Prince of Persia The Lost Crown ha ottenuto una skin che lo fa assomigliare al personaggio dell'altro titolo. La parte simpatica è che gli autori del roguelike hanno ironicamente commentato che Ubisoft dovrebbe "smettere di copiare, le persone iniziano a notarlo".

Quest'anno la saga di Prince of Persia può vantare un paio di interessanti giochi, il metroidvania The Lost Crown e il roguelike The Rogue Prince of Persia . Sebbene molto diversi, i due giochi fanno parte della stessa saga e hanno lo stesso editore, quindi è accaduto ciò che ci si poteva aspettare: un cross-over .

L'annuncio di Ubisoft su Prince of Persia

L'annuncio, come potete vedere qui sotto, è arrivato tramite Twitter, dove l'account ufficiale di Prince of Persia che scritto, in traduzione: "Che cosa c'è di meglio di un Principe di Persia? Più Principi di Persia. Quindi, insieme alla patch che prepara il gioco al DLC della prossima settimana, abbiamo incluso un regalo celebrativo anticipato: un outfit in stile The Rogue Prince of Persia per Prince of Persia: The Lost Crown."

Evil Empire - autore di The Rogue Prince of Persia - ha poi risposto come già indicato con la frase "Per favore, smettete di copiarci, le persone iniziano a notarlo".

Ricordiamo che The Lost Crown è stato pubblicato a gennaio mentre il roguelike è arrivato a maggio in versione Accesso Anticipato. Il DLC del metroidvania, Mask of Darkness, è stato da poco presentato: vediamo i dettagli sui contenuti e la data di uscita.