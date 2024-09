Prince of Persia The Lost Crown: Mask of Darkness aggiunge diversi nuovi elementi a storia e gameplay

Ubisoft ha svelato in queste ore alcune caratteristiche di Mask of Darkness, il nuovo DLC di Prince of Persia The Lost Crown in arrivo questo mese, che porterà con sé diversi nuovi elementi in termini narrativi e di gameplay.

Con la data di uscita fissata per il 17 settembre su PC e console, il DLC si basa su un filo conduttore rimasto irrisolto nella storia principale di Prince of Persia: The Lost Crown, fatta di mostri, mitologia e Immortali. In Mask of Darkness, potremo dunque scoprire un nuovo capitolo della storia di Sargon, affrontando la miriade di pericoli del Palazzo della Mente di Radjen.

Non si tratta solo di aggiungere elementi di storia, tuttavia, perché l'espansione aggiunge anche contenuti di gioco più propriamente legati al gameplay, come un bioma completamente nuovo che aggiunge ulteriori caratteristiche in termini di movimento e attraversamento della mappa, trappole, nemici e altro ancora.