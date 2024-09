EA Sports FC 25 svela la Top 25 dei giocatori della Serie A con la miglior valutazione

EA Sports FC 25 arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch il 27 settembre e darà a tutti gli appassionati di calcio la possibilità di impersonare i propri giocatori preferiti. Ovviamente tutti daranno priorità alla propria squadra del cuore, ma alle volte si vuole prima di tutto capire quali sono i migliori giocatori di un certo campionato, per accaparrarseli.

La Top 25 della Serie A in EA Sports FC 25

Ecco la lista di giocatori della Serie A con la migliore valutazione all'interno di EA Sports FC 25:

Martínez 89 Dybala 87 Hernández 87 Maignan 87 Bastoni 87 Barella 87 Sommer 87 Leão 86 Bremer 86 Çalhanoğlu 86 Kvaratskhelia 85 Vlahović 84 Dimarco 84 Acerbi 84 Pavard 84 Dovbyk 84 Mkhitaryan 83 Koopmeiners 83 Morata 83 Pulisic 83 Thuram 83 Pellegrini 83 Zapata 83 de Vrij 83 Bennacer 83

Se pensate che la valutazione sia alla fine secondaria, non siatene così certi. EA Sports ricorda che in FC 25 ci sarà la modalità 5v5 Rush, una versione degli scontri con squadre di piccole dimensioni che vi spingeranno a scoprire nuove tattiche e dinamiche: in tali momento sarà importante gestire correttamente i giocatori, facendo attenzione alla loro valutazione e ai loro specifici punti di forza per non farsi trovare impreparati con un team così piccolo.

Inoltre, negli scontri 11 vs 11 ci sarà FC IQ, un modello di intelligenza artificiale che si basa sui dati del mondo reale e che è in grado di influenzare le tattiche dei giocatori attraverso i nuovi Ruoli dei Giocatori. Le valutazioni dei giocatori renderanno ancora più autentico EA Sports FC 25.

Vediamo infine le valutazioni dei migliori calciatori dell'intero gioco e non solo della Serie A.