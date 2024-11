Siri diventerà come ChatGPT e Gemini? Apple si prepara a una rivoluzione IA per il suo assistente

In che modo LLM Siri sarà diverso da Siri

Ma in cosa sarebbe diverso LLM Siri? Da quanto sappiamo, l'aggiornamento non si limiterebbe a migliorare la comprensione del linguaggio naturale. Apple punta a rendere Siri in grado di gestire compiti più complessi, come la scrittura e il riassunto di testi, grazie all'integrazione con Apple Intelligence. Inoltre, Siri dovrebbe acquisire una maggiore capacità di interagire con app di terze parti tramite App Intents.

Siri su iPhone

Nonostante Apple non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, Bloomberg suggerisce che l'azienda potrebbe annunciare i suoi piani già il prossimo anno, con l'obiettivo di implementare il nuovo sistema entro la primavera del 2026.

Durante un'intervista rilasciata al Wall Street Journal lo scorso mese, Craig Federighi, Senior Vice President del settore software di Apple, ha offerto alcuni spunti interessanti sulle differenze tra l'approccio di Apple e quello di OpenAI. Federighi ha sottolineato come ChatGPT eccella in compiti creativi e nella risposta a domande complesse, ma manca delle funzionalità pratiche che caratterizzano Siri, come l'interazione con i dispositivi domestici o l'invio di messaggi.

Apple ha finora mantenuto un approccio cauto nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nei suoi prodotti. Solo il mese scorso, con l'uscita della beta di iOS 18.2, Siri ha ottenuto l'integrazione con ChatGPT. Per il prossimo anno, Apple ha in programma ulteriori aggiornamenti, tra cui la capacità di Siri di "comprendere" il contenuto dello schermo e di eseguire azioni all'interno delle app.

Voi che cosa ne pensate? Vi aspettate cambiamenti significativi di Siri nel prossimo futuro? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.