Honkai Star Rail svela la versione 2.7: Stellar Jade e un personaggio 5 stelle gratis e un teaser di Amphoreus

Hoyoverse ha presentato oggi le novità in arrivo per Honkai: Star Rail con la versione 2.7, l'ultima ambientata a Penacony in vista della nuova avventura del Trailblazer sul pieneta di Amphoreus, di cui è stato offerto un primo assaggio tramite un teaser trailer che trovate qui sotto. Sono stati condivisi anche dei nuovi codici promozionali che offrono 300 Stellar Jade per tutti i giocatori e un personaggio 5 stelle a scelta.

L'update 2.7 si intitola "A New Venture of the Eithtn Dawn" e sarà disponibile per PC, PS5 e dispositivi mobile a partire dal 4 dicembre. Come accennato in apertura, il nuovo capitolo concluderà le avventura a Penacony e getterà le basi per le prossime storie, introducendo al contempo due nuovi personaggi giocabili, che al tempo stesso sono vecchie conoscenze per i giocatori, ovvero Sunday e Fugue.