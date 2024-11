Black Myth: Wukong presto potrebbe ricevere delle “sorprese”, in arrivo un DLC?

Il gioco ha vinto nella categoria Ultimate Game of the Year ai The Golden Joystic Awards 2024 . Il premio è stato ritirato dal game director Feng Ji, che sul palco della cerimonia ha dichiarato: "Naturalmente potreste aver già completato il nostro gioco. Anche questo va benissimo, continuate a seguirci e forse ci saranno delle sorprese ad attendervi nel corso dell'anno ".

Versione Xbox e/o un DLC?

Non è da escludere che tra le "sorprese" ci sia anche la data di uscita della versione Xbox Series X|S di Black Myth: Wukong. Prevista in concomitanza con quelle PlayStation e PC, era stata rinviata a data da destinarsi, tra Game Science che parla di un ritardo relativo all'ottimizzazione, mentre Microsoft potrebbe aver suggerito un possibile accordo di esclusività per PS5. A ogni modo, il gioco prima o poi arriverà anche sulle console verdecrociate (più "prima" che "poi", stando alle parole di Phil Spencer) e un possibile lancio entro la fine dell'anno o anche solo delle informazioni certe sulle tempistiche di pubblicazione sarebbero sicuramente un dono natalizio gradito per i giocatori.

Il protagonista di Black Myth: Wukong alle prese con un boss

Tuttavia, le parole di Feng Ji sembrerebbero rivolte più verso chi ha già giocato o sta giocando Black Myth: Wukong, suggerendo dei nuovi contenuti gratuiti o a pagamento sotto forma di DLC. Ciò viene menzionato anche nella FAQ pubblicata mesi fa sul sito ufficiale del gioco, che recita:

"Black Myth: Wukong utilizza un modello classico di acquisto con un pagamento unico. In futuro, potremmo pubblicare DLC e acquisti in-game non-pay-to-win. (Inoltre, invitiamo tutti a fare uno screenshot di questa dichiarazione come garanzia)."

Insomma, sicuramente qualcosa bolle in pentola, ora si tratta solo di pazientare per scoprire quali "soprese" ha in serbo Game Science per i giocatori.