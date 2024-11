Phil Spencer sa qualcosa di Black Myth: Wukong su Xbox, ma non può parlarne

Tuttavia, non è stato possibile ottenere ulteriori informazioni perché alla domanda "Allora arriverà?" Il capo di Xbox ha risposto "Non posso annunciarlo" , ridendo.

Continuano i misteri riguardo Black Myth: Wukong su Xbox , con il fenomenale gioco di Game Science che continua a non arrivare sulla console Microsoft senza che vengano fornite spiegazioni precise: l'ultimo (non) aggiornamento arriva dal capo di Microsoft Gaming, Phil Spencer , il quale ha riferito chiaramente di avere informazioni di Black Myth: Wukong su Xbox, ma di non poterne parlare al momento.

Una questione ingarbugliata

Sebbene sembri quasi che Spencer voglia ormai giocare con la comunicazione risguardante il titolo in questione, tutto questo mistero non fa che incrementare le teorie sul perché Black Myth: Wukong non sia ancora arrivato su Xbox.

Il gioco era stato annunciato come multipiattaforma ma finora è uscito solo su PC e PS5.

La questione finora è stata spiegata con un posticipo deciso dagli sviluppatori per la console Microsoft in modo da assicurare la massima qualità del gioco, ma sono poi emerse diverse voci di corridoio su un possibile accordo di esclusiva temporale a favore di Sony.

Microsoft ha riferito a più riprese di non poter commentare "gli accordi economici stretti dai partner con altri produttori", usando una formula generica che tuttavia non ha fatto altro che alimentare le voci su una possibile esclusiva e quest'ultima uscita di Spencer potrebbe essere inserita in una visione di questo tipo.

In ogni caso, è possibile che, semplicemente, Spencer non voglia anticipare annunci che possono essere fatti in altre sedi, come per esempio i The Game Awards ormai prossimi, sebbene sia strano come il capo di Microsoft Gaming non abbia voluto nemmeno dare la conferma dell'arrivo del gioco su Xbox, facendo pensare a un possibile impedimento sulla comunicazione.

Black Myth: Wukong su Xbox è stato recentemente classificato su Xbox Series X|S dall'ESRB, facendo pensare che un annuncio potrebbe essere comunque in arrivo nel prossimo periodo.