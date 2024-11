PlayStation Showcase o State of Play a dicembre? Indizi scatenano le voci, ma un noto insider frena

Anche il noto giornalista Tom Henderson aveva riferito, lo scorso maggio, che un'altra presentazione da parte di Sony era probabile, ma le voci hanno preso particolare consistenza in seguito a un particolare indizio scoperto dopo la pubblicazione del nuovo spot pubblicitario "Play has no Limits" per PS5 , nel quale compare il riferimento alla data del 3 dicembre 2024.

La questione è partita da lontano: è da tempo che circolano rumor su una possibile presentazione di Sony in arrivo verso la fine dell'anno, nonostante uno State of Play ci sia già stato nei mesi scorsi e la compagnia, come sappiamo, tenda ad essere piuttosto parca di comunicazioni, almeno da un po' di tempo a questa parte.

Una data significativa

In effetti, la data corrisponderebbe al trentesimo anniversario di PlayStation, e potrebbe essere utilizzata per la pubblicazione di una presentazione speciale, dunque un PlayStation Showcase o uno State of Play.

Il fotogramma dello spot PS5 con la presunta data

Tuttavia, il noto insider e giornalista Jeff Grubb ha smentito tale possibilità, almeno secondo le sue fonti.



"Non ho sentito nulla di un PlayStation Showcase o uno State of Play a dicembre", ha riferito Grubb, sostenendo che approfondirà la questione durante il suo podcast. In questo, il giornalista spiega che le sue fonti sono piuttosto sicure che non sia previsto un grosso evento di presentazione indipendente di Sony a dicembre, in particolare per la data emersa dagli indizi.

A questo punto, le speranze di vedere novità e annunci restano legate ai The Game Awards 2024, che tradizionalmente dovrebbero contenere diverse novità in arrivo.