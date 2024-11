Il cosplay di Caitlyn da Xenon_ne è una splendida interpretazione dell'agente di Piltover da Arcane e LoL

Arcane continua a rappresentare una fonte d'ispirazione importante, ma in questo caso questo splendido cosplay di Caitlyn da parte di Xenon_ne, sembra porsi fra la serie animata di Netflix e il gioco di Riot Games a cui è dedicata, League of Legends.

La Caitlyn messa in scena dalla modella riprende infatti in maniera piuttosto fedele il costume visto nella serie e alcuni elementi del personaggio, tuttavia sembra anche molto vicina ad alcuni artwork emersi per la versione videoludica.

La serie riprende le caratteristiche di Caitlyn e le rielabora in un modo particolare, facendo emergere un personaggio complesso e sfaccettato, davvero molto affascinante e caratterizzato anche da un rapporto particolare con Vi, come emerge nel corso della serie.