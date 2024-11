Infinity Nikki conferma la data di uscita in un nuovo trailer tra magia, canzoncine e cambi d'abito

Quest'ultimo, per 9,99€, consente di ottenere diversi bonus da utilizzare in-game come oggetti esclusivi, consumabili e valuta da spendere all'interno dello shop interno, ma Infinity Nikki sarà comunque distribuito come free-to-play , dunque con accesso gratuito, dal 4 dicembre.

Tutto pronto per questa strana avventura

C'è anche un messaggio di ringraziamento e preparazione all'uscita pubblicato dal producer, Runhao Yao, nel quale vengono spiegate le sfide portate avanti durante lo sviluppo di questo particolare gioco: una lettera rivolta agli "stilisti" che si apprestano a lanciarsi in questo mondo magico.

Il nuovo trailer pubblicato è un condensato delle particolari caratteristiche di Infinity Nikki, come potete vedere qui sopra.

In una dozzina di anni, la serie è diventata estremamente popolare in Giappone e parte dell'Asia, tanto da far diventare questo un gioco particolarmente in vista per quanto riguarda anche console e PC, quinto capitolo del franchise che approda per la prima volta in Unreal Engine 5 e come multipiattaforma.

Si tratta di un action RPG open world che si basa però su una meccanica particolare, in quanto la protagonista è in grado di utilizzare varie abilità speciali cambiando i propri abiti, con aggiunta di elementi in stile gacha.

Caratterizzato da una carineria zuccherosa spinta al massimo, Infinity Nikki fa parte di una serie che ha riscosso grande successo presso l'utenza asiatica e questo capitolo ha anche una caratteristica molto interessante, essendo diretto nientemeno che da Kentaro Tominaga, già director di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato di Infinity Nikki.