Horizon Online potrebbe avere un periodo di uscita fissato, è il gioco multiplayer di Guerrilla Games

Sony ha intenzione di trasformare Horizon in un franchise di grosso calibro, in grado di spaziare fra produzioni diverse e uno di questi progetti è un gioco multiplayer in sviluppo presso Guerrilla Games che potrebbe essere identificato come Horizon Online e che pare avere un periodo di uscita previsto, forse fissato per l'anno prossimo.

In verità non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale sul gioco in questione, ma il fatto che Guerrilla stia lavorando a un titolo multiplayer sulla serie Horizon è emerso da diversi documenti, oltre a rappresentare uno dei progetti live service su cui Sony ha investito particolarmente, nel suo recente slancio sui giochi multiplayer.

Secondo un recente annuncio di lavoro pubblicato dal team, l'uscita di Horizon Online, se così possiamo chiamarlo, potrebbe essere prevista per il 2025, dunque potrebbe rappresentare un elemento di grande importanza tra le prossime uscite di Sony, vista la rilevanza della serie.