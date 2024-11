Sony riporta risultati contrastanti con i giochi live service, ma continuerà a produrli insieme ai single player

Nei vari risultati finanziari riportati da Sony in queste ore ci sono anche riferimenti alla produzione di giochi live service e come questi abbiano portato a risultati contrastanti, tuttavia ha confermato come il piano sia continuare a produrre live service insieme ai single player nel prossimo periodo.

Commentando l'andamento degli affari in PlayStation Studios, Sony ha ammesso di aver concluso un anno che ha portato a risultati decisamente contrastanti e altalenanti con i live service, anche rispetto alle ambizioni che la compagnia ha in questo ambito e le risorse investite.

Mentre Helldivers 2 si è rivelato una hit di notevole portata, molti sono stati i problemi, che hanno portato alla cancellazione del progetto The Last of Us multiplayer prima ancora di raggiungere la conclusione dello sviluppo e la famosa vicenda di Concord.