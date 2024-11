Nerobi, il gioco indie italiano ispirato allo Studio Ghibli e GRIS, sarà presto in sconto su Steam

A partire da oggi su Steam sarà in sconto Nerobi , il primo gioco indie dal team italiano di Sanobusiness. Potrete comprare questo interessante platform col 68% di sconto, ovvero soli 4,50€. Quest'opera è disponibile in accesso anticipato dallo scorso 7 maggio, ma da quel momento lo studio sta lavorando alacremente per aggiungere nuovi contenuti e funzionalità.

I dettagli su Nerobi

Nerobi ci mette nei panni di un giovane protagonista che dà il nome al gioco e si risveglia senza memoria. Si trova nel Mondo Mediano, un luogo misterioso dove le Essenze transitano prima di reincarnarsi. Tuttavia, questo regno è stato invaso da Demoni che hanno soggiogato gli otto Custodi. Il nostro compito sarà quello di riscoprire le abilità dimenticate, ricostruire il nostro passato e intraprendere un viaggio incantato attraverso un mondo ispirato allo stile dello Studio Ghibli, celebre firma giapponese autrice di capolavori come La città incantata e La principessa Mononoke.

Parlando del gameplay, si tratta di un gioco di piattaforme 2D, con vari elementi da avventura grafica e anche sequenze cinematografiche. Si tratta di un'esperienza pensata per non essere troppo facile: dovete essere attenti, avere tempismo e capire come risolvere le situazioni più pericolose. Man mano che si ottengono poteri, l'esperienza di gioco si amplia. Non mancano enigmi e oggetti da collezionare.

Come detto, al momento ile il team italiano sta regolarmente lavorando per miglioralo e ampliarlo, mentre proseguono il viaggio verso la versione completa. Al timone del progetto troviamo Mattia Reale (Artistic Producer) e Stefano Mucignat Baudino (Lead Programmer), che hanno trovato l'appoggio dell'editore SANOBUSINESS S.R.L. Una volta sviluppata l'idea si sono aggiunti al team Damiano Chitarrini (Writer), Emanuele Liotta (PR), Marco Tarasco (compositore), Roberta Mastroluca e Barbara Tassi (sound designer).

Lo stile è davvero ispirato, come è possibile vedere da questa galleria di immagini.

Nel caso in cui siate interessati, potete trovare la pagina Steam di Nerobi qui. Maggiori informazini, invece, possono essere trovate sul sito ufficiale di Nerobi o sul canale YouTube ufficiale.