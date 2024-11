Balatro ha già fatto segnare ricavi record anche solo considerando la versione mobile e senza microtransazioni

Sembra peraltro che il successo sia incrementato in maniera esponenziale proprio con il lancio del gioco sulle piattaforme mobile, nonostante anche l'uscita precedente su PC e console sia stata comunque di grande rilievo.

In base a quanto riferito da AppMagic, che si occupa di rilevare dati ed effettuare stime di vendita e guadagno per le app, Balatro avrebbe già superato i 4,4 milioni di dollari ricavati dalle vendite solo considerando iOS e Android ed esclusivamente gli acquisti del gioco stesso.

Balatro è ormai un fenomeno globale: quello che può sembrare un normale gioco di poker si è rivelato essere una vera e propria mania videoludica, il cui successo viene confermato dai numeri impressionanti registrati anche solo per quanto riguarda la versione mobile e senza nemmeno considerare le microtransazioni.

Una spinta da mobile e TGA 2024

A conferma di questo grande successo globale è arrivata anche la candidatura del gioco ai The Game Awards 2024, addirittura nella categoria di Gioco dell'Anno.

Considerando la sua diffusione, si può dire tranquillamente che sia uno dei titoli più influenti di quest'anno, se non altro.

Baratro è anche parte del catalogo di Apple Arcade, dunque bisogna considerare che i giocatori effettivi potrebbero essere anche più di quelli segnalati, visto che molti lo utilizzano probabilmente attraverso l'abbonamento Apple.

In effetti, le vendite iniziali a febbraio sembravano andare molto più a rilento, con un massimo di 200.000 copie registrate nella settimana successiva a quella del lancio, per poi calare progressivamente, ma il trend si è invertito con il lancio su mobile e la candidatura ai The Game Awards.