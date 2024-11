EA Sports FC 25 supera Call of Duty: Black Ops 6 nella classifica UK, MySims è l'unica novità in top ten

I dati pubblicati da GfK per la settimana scorsa, riguardanti le vendite nel Regno Unito, dipingono il più tradizionale dei quadri con EA Sports FC 25 che torna in vetta alla classifica superando Call of Duty: Black Ops 6, mentre l'unica novità presente in top ten è MySims Cozy Bundle.

La settimana scorsa è stata a dire il vero piuttosto ricca di novità, ma i due maggiori titoli usciti in questi giorni, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e Microsoft Flight Simulator 2024, verosimilmente non sono tracciati nei dati in questione, vista la quasi totalità di vendite effettuate solo in formato digitale.

L'unica novità di rilievo uscita in versione retail e confezionata è dunque MySims Cozy Bundle per Nintendo Switch, che conquista in questo caso l'ottava posizione della classifica.