Per l'editore di GTA 6, l'intelligenza artificiale non aiuterà a velocizzare la pubblicazione dei giochi

Strauss Zelnick, Il CEO di Take-Two, l'editore di GTA 6, nonché proprietario di Rockstar Games, ha detto di credere che l'intelligenza artificiale non accelererà realmente il processo di creazione di nuovi giochi, ossia non ridurrà i cicli di sviluppo come sperato da alcuni. Aiuterà in qualche modo, ma non sarà fondamentale, anche perché presto la utilizzeranno tutti.