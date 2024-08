Il mercato dei giochi AAA è in crisi: i progetti "compatti" come Dying Light: The Beast sono la soluzione?

Non è un segreto che il mercato videoludico tradizionale sta vivendo tempi buii. I costi dei giochi tripla A lievitano di generazione in generazione, tra tempi di sviluppo sempre più lunghi e progetti sempre più costosi, una crescita assolutamente non proporzionale a quella del bacino di potenziale consumatori e di conseguenza dei potenziali ricavi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: le nuove IP e le idee scarseggiano e spesso e volentieri si punta su quei pochi brand già affermati e dal successo sicuro.

Ovviamente, ciò non basta e si provano delle vie alternative, alcune apprezzate e altre un po' meno. Ad esempio, c'è chi prova a fare leva con l'elemento nostalgia per realizzare remake, remaster e riedizioni di grandi giochi del passato. Ma anche di quelli non così tanto "grandi". Ad esempio, sperando di non attirarmi le antipatie dei fan di Until Dawn, c'era davvero bisogno di un rifacimento in Unreal Engine 5? Un altro trend degli ultimi anni è quello dei giochi su grandi licenze, da Marvel's Spider-Man a Indiana Jones, tutte icone riconoscibili anche da un pubblico poco avvezzo ai videogiochi e che in molti casi rappresentano un investimento molto più sicuro rispetto a una nuova IP con tanto potenziale ma dal dubbio appeal commerciale.

C'è poi chi punta ai live service, un paradiso da decine di milioni di dollari d'incassi per quei pochi progetti che sfondano, ma al tempo stesso anche un inferno per quelle decine e decine di progetti che chiudono i battenti poco dopo il lancio o non vedono neppure la luce. Ubisoft ci ha puntato alla grande, ma con scarsi risultati. Ora è il turno di Sony. Helldivers 2 è stato un successo al lancio, Concord non promette altrettanto bene, i prossimi chissà. O ancora, c'è chi, non senza apparenti difficoltà, sta provando a cambiare paradigma, come Microsoft e la sua spinta sul Game Pass e sul cloud, al motto di "non serve per forza una Xbox per giocare all'Xbox".