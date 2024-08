Quando esce Black Myth: Wukong su Xbox? Ci sono problemi con Series S, secondo Forbes

Quando esce Black Myth: Wukong su Xbox? Come sappiamo Game Science ha rimandato il lancio del suo strepitoso action RPG sulle console Microsoft per motivi non meglio precisati, dando la priorità a PC e PS5.

Secondo Paul Tassi di Forbes, tuttavia, la verità è che ci sono problemi con Series S sul piano dell'ottimizzazione tecnica, e il team cinese starebbe dunque collaborando direttamente con la casa di Redmond per riuscire a risolverli.

Si tratterebbe, riferisce Tassi, di una situazione del tutto simile a quanto accaduto tempo fa con Baldur's Gate 3: in quel caso si trattava di implementare la modalità cooperativa, mentre per Black Myth: Wukong è il gioco nella sua interezza a essere molto esigente.

Le uniche parole prununciate in merito al ritardo su Xbox da Game Science sono state quelle di un comunicato stampa di qualche tempo fa, in cui lo studio diceva di essere al lavoro sull'ottimizzazione della versione Xbox Series X|S perché possa raggiungere i loro standard qualitativi.

La stessa Microsoft qualche settimana fa ha confermato di star collaborando con gli autori di Black Myth: Wukong al fine di rendere più agevole il lavoro di conversione del gioco sulle sue console, pur senza fornire ulteriori dettagli.