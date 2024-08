Quanto durerà la campagna single player di Call of Duty: Black Ops 6?

Call of Duty: Black Ops 6 avrà una campagna single player che sarà disponibile sin dal giorno di lancio , il 25 ottobre 2024. I giocatori ritroveranno alcuni dei personaggi più amati della serie, come Frank Woods e Russell Adler, ma quanto durerà la nuova avventura? Di solito non ci sono grosse aspettative sulle campagne dei Call of Duty, quantomeno in termini di durata, visto che sono ormai considerate una specie di extra d'accompagnamento delle modalità multigiocatore.

Ecco quanto dura

In totale ci vorranno tra le 6 e le 9 ore per portarlo a termine, come spiegato da Yale Miller, il direttore della produzione di Treyarch, in un'intervista concessa a Game File. Insomma, la durata sarà in linea con quella degli altri capitoli. Naturalmente chi volesse sbloccare tutti i trofei e trovare tutti i segreti potrà giocarci un po' di più, ma in linea di massima non aspettatevi di andare troppo oltre il tempo indicato.

Per confronto, ecco un elenco con la durata delle campagne single player dei Call of Duty dalle origini della serie (i dati sono di howlongtobeat.com):