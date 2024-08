Il trailer di Commandos: Origins per la Gamescom mette il gameplay a confronto con l'originale

Commandos: Origins è stato mostrato con un trailer del gameplay in occasione della Gamescom 2024, e gli sviluppatori hanno pensato bene di impostare il video come un confronto fra le sequenze del nuovo capitolo e quelle dell'originale Commandos.

Le differenze sono chiaramente sostanziali, del resto sono passati ventisei anni dal debutto dello strategico targato Pyro Studios, ma la formula strategica che ha costruito il successo della serie è sempre lì a fungere da solida base di partenza.

Come illustrato nel trailer, Commandos: Origins vanta un'interfaccia che mette in evidenza il punto di vista e il raggio d'azione dei nostri nemici, così da consentirci di valutare in maniera molto precisa i nostri movimenti e le azioni che vogliamo effettuare.

Le tradizionali meccaniche stealth della saga risulteranno dunque arricchite e consolidate da alcune novità, nel tentativi di proporre un'esperienza capace di catturare l'attenzione tanto dei nostalgici quanto dei nuovi giocatori.