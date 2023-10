Commandos: Origins annunciato per PC, Xbox Series X/S e PS5

L'editore Kalypso Media ha annunciato Commandos: Origins per PC, Xbox Series X/S e PS5. Si tratta di un nuovo capitolo della storica serie di strategici stealth ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Più che altro dovrebbe essere una specie di reboot completo, in uscita nel 2024 (in data ancora da destinarsi).

Sviluppato da Claymore Game Studios, sarà giocabile da soli o in cooperativa con un amico, locale od online. Insieme all'annuncio sono stati pubblicati anche un trailer, che mostra del gameplay, e alcune immagini. Trovate tutto qui di seguito.