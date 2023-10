LG UltraGear 45GR95QE: la recensione del monitor da gioco OLED ultra curvo da 45 pollici e 240 Hz di refresh

Nello specifico il modello LG UltraGear OLED Gaming 45GR95QE è il primo monitor OLED curvo da 45 pollici prodotto dalla casa coreana per il gaming, con un display in formato 32:9, risoluzione WQHD (3440 x 1440 pixel), curvatura 800R, tecnologia anti-glare e low reflection, bassa emissione di luce blu, rapporto di contrasto pari a 1500000:1 e copertura colore DCI-P3 del 98,5%.

LG UltraGear 45GR95QE fa parte della nuova gamma di monitor da gaming UltraGear OLED. Questi modelli sono pensati per chi vuole giocare con un pannello OLED senza rinunciare alle caratteristiche tipiche dei monitor da gioco di fascia più alta, come una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta record inferiore a 0,03 millisecondi.

Caratteristiche tecniche

LG UltraGear OLED Gaming 45GR95QE ha una curvatura importante

LG UltraGear GR95QE da 45 pollici è uno dei monitor da gioco OLED di nuova generazione. Questo significa che combina refresh elevati con una tecnologia che toglie di mezzo la retroilluminazione grazie a pixel in grado di produrre autonomamente luce e di garantire neri assoluti. L'immagine è vivida, grazie a una gamma quasi completa dello spazio di colore DCI-P3 (intorno al 97%). Il picco di luminanza di 675 nit è inferiore ad altri monitor OLED, ma l'HDR riesce comunque a sfruttare bene la gamma e il volume del colore.

I tempi di risposta di 0,03 millisecondi GtT sono poi combinati con 240 Hz che, quando sfruttati, consentono di diminuire all'osso l'input lag nelle modalità dedicate al gaming (circa 3,0 ms a risoluzione nativa). Le due porte HDMI 2.1 e la DisplayPort 1.4 permettono tutte di raggiungere il massimo del refresh rate e di sfruttare il VRR. Pieno supporto anche ad AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync: in questo modo il monitor LG può essere usato con ogni scheda video e console in circolazione. C'è poi la classica dotazione di mirini, contatore dei frame e illuminazione RGB con Hexagon Lighting, oltre al supporto a 2 PBP (Picture by Picture) e PIP (Picture in Picture): questo significa che si possono visualizzare due sorgenti in contemporanea con un'ampia gamma di opzioni per la regolazione della posizione del secondo schermo, che può essere sia affiancato, sia posto in una finestra più piccola, di dimensione personalizzata) posizionata a uno degli angoli del monitor.

Lato immagine, inoltre, ci sono una modalità sRGB dedicata e la regolazione del colore a 6 assi, ma segnaliamo che la maggior parte delle opzioni sono accessibili solo via telecomando: il tastino posto sotto lo schermo, infatti, permette solo di cambiare sorgente e regolare luminosità e volume delle cuffie (non ci sono speaker integrati). In alternativa si può sfruttare il collegamento al PC via USB per accedere al software OnScreen Control, che permette anche di aggiornare il firmware del monitor.

Gli ingressi HDMI di LG UltraGear OLED Gaming 45GR95QE sono ovviamente di tipo 2.1

Il classico treppiede LG si fissa con una vite a farfalla su un robusto sostegno che permette qualche piccola regolazione, ma non è possibile ruotare lo schermo in verticale (cosa che risulterebbe in realtà poco utile vista la curvatura pronunciata). Il pannello ha uno chassis sottile in metallo, con uno spesso blocco di plastica centrale che contiene l'elettronica e i vari ingressi: jack cuffie da 3.5 mm, due porte USB-A 3.2 Gen 1, una porta USB-B Upstream con supporto all'audio DTS/DTS:X (indispensabile anche per la connessione al PC), due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 con DSC, e un'uscita ottica che però non supporta DTS/DTS:X.

Il tutto viene venduto a un prezzo di listino di 1999€.

Scheda tecnica LG UltraGear OLED Gaming 45GR95QE-B