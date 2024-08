Il nuovo hardware di Retro Games potrebbe essere una riproduzione dello ZX Spectrum

Retro Games , compagnia specializzata in mini console e in riproduzioni di computer del passato, ha pubblicato sui suoi canali social un'immagine teaser che fa capire abbastanza chiaramente quale potrebbe essere il suo prossimo hardware: lo ZX Spectrum . Naturalmente parliamo di un rifacimento moderno, come avvenuto con il Commodore 64 (TheC64 Mini e maxi), con l'Amiga (The500 Mini) e con il più recente Atari 400 (The400 Mini).

Tutto chiaro, siamo in attesa

L'immagine in questione mostra chiaramente una schermata del linguaggio BASIC dello ZX Spectrum con sopra scritto:

10 PRINT "RELIVE THE MAGIC"

20>GO TO 10

In fondo si può invece leggere il comando RUN L.

Il post con il teaser di Retro Games

Per togliersi ogni dubbio basta guardare questo video che mostra proprio il BASIC del vecchio computer a 8-bit in azione.

Naturalmente, mancando ancora la conferma ufficiale, è giusto non dare la cosa per scontata. Oltretutto, considerando quanto fatto da Retro Games i suoi altri mini computer, è probabile che anche nel caso in cui il nuovo hardware abbia le fattezze di uno ZX Spectrum, possa emulare anche i sistemi precedenti e, perché no, il più recente ZX Spectrum Next (che ne guadagnerebbe non poco in diffusione).

C'è da dire che un mini o un maxi ZX Spectrum avrebbe sicuramente una certa risonanza, considerando quanto è ancora amato nel Regno Unito e in buona parte d'Europa. Del resto, il sistema nato dal genio del compianto Clive Sinclair è stato determinante nella diffusione dell'informatica nelle case. È anche uno dei sistemi su cui si sono fatti le ossa tantissimi pionieri del mondo dei videogiochi del vecchio continente, con una scena che ancora oggi è molto attiva e capace di produrre decine di nuovi titoli ogni anno.