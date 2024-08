Il monitor da gioco Sony INZONE M9 da 27 pollici in 4K e 144 Hz va in sconto per la prima volta su Amazon

Se siete in cerca di un nuovo schermo per giocare, allora dovreste dare un'occhiata alla promozione di Amazon Italia. Potete infatti trovare in offerta un monitor da gioco Sony INZONE M9 da 27 pollici in 4K e 144 Hz con supporto a HDMI 2.1 e VRR. Lo sconto segnalato è del 18%, ovvero di 200€. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo più basso recente è di 1.099€. Il prezzo attuale è il primo sconto mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.