Dying Light: The Beast annunciato con un gameplay trailer all'ONL della Gamescom

Approfittando della vetrina offerta dal palco della Opening Night Live della Gamescom 2024, Techland ha presentato Dying Light: The Beast, una nuova avventura a base di zombie, parkour e un'ampia ambientazione open world. Sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti coloro che hanno acquistato Dying Light 2 in formato Ultimate Edition.

Il gioco è previsto per console PlayStation e Xbox, nonché su PC tramite Steam ed Epic Games Store, ma al momento non è stata indicata una data di uscita, neppure indicativo. Nel frattempo possiamo guardare le prime sequenze di gioco tramite il trailer che ha accompagnato l'annuncio e che potrete visualizzare nel player sottostante.