Sniper Elite: Resistance è stato annunciato con un trailer, avrà un nuovo protagonista

Sniper Elite: Resistance è stato annunciato con un trailer in occasione della Gamescom 2024: il nuovo capitolo della serie targata Rebellion introdurrà per la prima volta un nuovo protagonista, Harry Hawker, raccontando una storia che si svolge in parallelo agli eventi di Sniper Elite 5.

Agente speciale britannico, Hawker viene incaricato di scoprire e smantellare una nuova e terribile arma a cui i nazisti stanno lavorando e che potrebbe rovesciare le sorti della seconda guerra mondiale, determinando la vittoria finale della Germania.

La campagna di Sniper Elite: Resistance è ambientata nel cuore della Francia occupata e ci vedrà affrontare una guerra nascosta, che si svolge nell'ombra e in cui dovremo misurarci con un avversario davvero insidioso.