Warhammer 40.000: Space Marine 2 supporta il cross-play, Tim Willits ne ha parlato alla Gamescom

Warhammer 40.000: Space Marine 2 supporta il cross-play: lo ha confermato Tim Willits alla Gamescom 2024, presentando il gioco ai microfoni di GameSpot e rispondendo ad alcune domande sull'atteso sequel, in arrivo il 9 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Veterano dell'industria videoludica, ex studio director presso id Software, Willits lavora attualmente come chief creative officer per Saber Interactive e ha guidato il team di sviluppo nella realizzazione di Space Marine 2, collaborando a stretto contatto con Games Workshop: un'esperienza che a Colonia ha definito "un vero onore".

Il CFO di Saber ha parlato di come lo studio abbia cercato il giusto equilibrio fra immediatezza e spessore, anche al fine di non scoraggiare gli utenti che non hanno provato l'originale Space Marine e che potranno partire direttamente da questo sequel senza particolari problemi, al di là delle implicazioni narrative.

"Il gioco si muove utilizzando la nostra tecnologia, un presupporto fondamentale se vuoi realizzare qualcosa di strepitoso", ha aggiunto Willits. "Supporta il cross-play, dunque potrete giocare con i vostri amici a prescindere dalla piattaforma" nelle modalità cooperative e competitive incluse nel pacchetto.