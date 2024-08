Warhammer 40.000: Space Marine 2 protagonista di un trailer cinematografico alla Gamescom

Saber Interactive ha presentato durante l'Opening Night Live il trailer cinematografico di Warhammer 40.000: Space Marine 2 per la Gamescom: intitolato "Heed the Call of War", il video è breve ma decisamente intenso e ribadisce alcuni criteri fondamentali dell'universo di Warhammer 40K.

La carrellata ricorda per le sue atmosfere i materiali promozionali di Gears of War, e questo parallelo non è certamente casuale visto che Space Marine 2 punta a consegnarci uno sparatutto in terza persona di riferimento, capace di superare quanto fatto ai tempi del capitolo originale.

Demetrian Titus, che torna dal primo Space Marine, dovrà insieme ai suoi compagni mettersi al servizio dell'Imperium e contribuire alla liberazione di alcuni pianeti infestati dalle orde di Tiranidi, partecipando a una battaglia senza esclusione di colpi che promette momenti di grandissimo spettacolo.