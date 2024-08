ARC Raiders ha un nuovo trailer, un periodo di uscita e potrà essere presto provato con nuovi playtest

ARC Raiders è tornato a farsi vedere in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2024 attraverso uno spettacolare trailer introduttivo a carattere soprattutto narrativo, costruito per mostrare ambientazione e atmosfera del gioco ma anche per annunciare nuovi playtest in arrivo per provarlo e un periodo di uscita previsto ora per il 2025.

La cosa risulta particolarmente interessante in quanto il gioco è uscito un po' dai radar da un po' di tempo a questa parte, sebbene la sua presenza alla Gamescom 2024 fosse stata già annunciata nei giorni scorsi. Si tratta del nuovo gioco da parte di Embark Studios, ed è un titolo particolarmente interessante.

ARC Raiders è uno sparatutto PvPvE che rientra nel sotto-genere degli "extraction shooter", nei quali i giocatori devono solitamente raggiungere delle zone passando attraverso mappe piene di minacce varie e sopravvivere a varie situazioni complicate.