Un gameplay trailer di Dune: Awakening svela il periodo di uscita su PC dell'MMO di Funcom

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2024, abbiamo visto nuovamente in azione Dune: Awakening, l'MMO di Funcom basato sulla celebre serie di romanzi e film di Dune. Non solo, è stata finalmente svelato il periodo di uscita: il gioco sarà disponibile su PC nei primi mesi del 2025, con le versioni PS5 e Xbox Series X|S in arrivo in un secondo momento.

Il nuovo filmato offre una panoramica di circa 5 minuti mettendo in risalto i punti salienti del gioco. Inizieremo con un personaggio senza nome, di cui potremo personalizzare aspetto e background. Ci ritroveremo da soli e senza equipaggiamento sull'inospitale pianeta di Arrakis e da qui inizierà la nostra epopea.