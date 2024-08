ARC Raiders rispunta dopo un anno e annuncia che sarà alla Gamescom, dopo il cambio di genere

Il team di sviluppo ha infatti confermato che potremo vedere ARC Raiders durante la Opening Night Live della Gamescom . Ricordiamo che l'evento - gestito da Geoff Keighley - andrà in onda il 20 agosto alle 20:00.

ARC Raiders è uno sparatutto che aveva molto intrigato gli appassionati alla prima presentazione. Durante lo sviluppo però il team ha deciso di fare un cambio di genere e meccaniche, cosa che sicuramente ha ritardato la produzione. Nell'ultimo anno non è stata più fatta alcuna grande presentazione dell'opera ma ora le cose stanno per cambiare.

Il messaggio del team di ARC Raiders

Come potete vedere nel tweet qui sotto, l'account ufficiale di ARC Raiders ha condiviso un semplice messaggio: "Collegatevi con la Opening Night Live della Gamescom domani", inserendo poi un link alla diretta di Keighley e anche un brevissimo video che mostra un casco a terra sopra della sabbia e sullo sfondo una persona che cammina, di cui però vediamo solo le gambe.

Ricordiamo che in originale ARC Raiders era uno sparatutto in terza persona cooperativo, basato sul PvE (qui un gameplay trailer della versione originale). Il team ha però deciso di cambiare direzione durante lo sviluppo, diventando uno sparatutto di estrazione e sopravvivenza PvPvE.

Si tratta dopotutto di un genere di moda e non strano che il team abbia deciso di optare per qualcosa di questo tipo. Ovviamente ciò che conta è che il prodotto sia di qualità e per farci una prima idea a riguardo dobbiamo aspettare la presentazione di domani.