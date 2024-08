L'originale Resident Evil 2 del 1998 per PC arriva su GOG, ecco la data di uscita e le migliorie incluse

Presto anche la versione PC dell'originale Resident Evil 2 arriverà su GOG, con la data di uscita fissata al 27 agosto. Questa edizione si basa sulla versione originale del 1998, ma con una lunga serie di migliorie e modifiche alla qualità della vita.

Per il prezzo, parliamo di 9,99 euro come per le conversioni del primo e terzo capitolo (quest'ultimo ancora non disponibile). Il gioco è disponibile anche in un bundle che include la trilogia a 24,99 euro.