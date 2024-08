Acer Nitro XV271UM3, il monitor da gaming vola al minimo storico su Amazon Italia

Possiamo senz'altro considerare il monitor come una delle componenti più importanti e significative di un PC desktop, soprattutto se utilizzato per il gaming, dovendo in quest'ultimo caso garantire delle prestazioni visive notevoli. Alla luce di questo Amazon Italia ha ben pensato di proporvi il monitor Acer Nitro XV271UM3 in offerta al minimo storico con un buon 9% di sconto , consentendovi di risparmiare 50 euro rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Il monitor da gaming Acer Nitro XV271UM3 è disponibile in offerta su Amazon a soli 199,90 euro , contro i 249,90 euro del prezzo consigliato da Acer. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , motivo per il quale potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita a casa vostra.

Le caratteristiche salienti del monitor Acer Nitro XV271UM3

Partiamo prima di tutto dal display da 27 pollici di diagonale e risoluzione 2K, che garantisce una visione davvero eccellente per tutti i videogiochi di nuova generazione, oltre a film e serie TV in streaming. Ottimo la frequenza d'aggiornamento da ben 180 Hz, in grado di assicurare il massimo della fluidità anche per le situazioni maggiormente concitate.

Monitor Acer Nitro

Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium potrete dire finalmente addio a quei fastidiosi sfarfallii, rendendo di conseguenza le immagini molto più fluide e scorrevoli che in passato. I tempi di risposta in questo caso sono davvero ridotti al minimo, pari ad appena 1 millisecondo: si tratta di un parametro fondamentale soprattutto se giocate in multiplayer online, in cui è richiesta una buona reattività per portarsi la vittoria a casa.