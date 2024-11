The Fantastic Four: First Steps conferma Julia Garner nel ruolo di Silver Surfer

A rivelarlo è la prima sinossi ufficiale della pellicola, che recita quanto segue: "Sullo sfondo di un vibrante mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60 , The Fantastic Four: First Steps presenta la prima famiglia Marvel: Reed Richards / Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm / Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm / Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm / la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la loro sfida più ardua."

Julia Garner sarà Silver Surfer in The Fantastic Four: First Steps , il nuovo film del Marvel Cinematic Universe che avrà il compito di introdurre finalmente i Fantastici Quattro, interpretati da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach.

Una Silver Surfer inedita? Non proprio

A diversi mesi dall'annuncio del cast ufficiale di The Fantastic Four: First Steps, i produttori hanno dunque confermato le voci che volevano Julia Garner interpretare nel film una versione femminile di Silver Surfer, che tuttavia non è stata creata appositamente. Il personaggio che vedremo è infatti la Shalla-Bal di Terra-9997, che è diventata araldo di Galactus sacrificandosi insieme al suo amato Norrin Radd per salvare il pianeta Zenn-La dalla fame del divoratore di mondi.

Resta da capire se in The Fantastic Four: First Steps vedremo solo questa versione di Silver Surfer o anche la controparte maschile, ipotesi che appare tuttavia improbabile.