The Fantastic Four, il film ha un cast ufficiale: ecco gli attori e la data di uscita

The Fantastic Four , il film che introdurrà finalmente i Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe, ha finalmente un cast ufficiale: sono stati annunciati gli attori che andranno a interpretare Reed, Sue, Ben e Johnny.

Pedro acchiappa tutto

Sapevamo che John Krasinski non era stato contattato per il film pur dopo aver interpretato una versione alternativa di Reed Richards in Doctor Strange e il Multiverso della Follia, e ormai da tempo circolavano voci in merito al possibile arrivo di Pedro Pascal.

Per quanto concerne la trama, pare non si tratterà di una origin story ma in tal caso bisognerà trovare delle soluzioni narrative convincenti per collocare il celebre quartetto nell'attuale panorama dei supereroi del MCU: staremo a vedere.