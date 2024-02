FlatOut è gratis su GOG, ma solo per poco tempo

I giochi gratis fanno sempre piacere e i curatori di GOG lo sanno bene, visto che continuano a regalare a ritmo regolare nuovi titoli a tutti gli utenti. Questa volta è il turno di FlatOut che potrete fare vostro in un paio di click.

Potrete riscattare FlatOut gratuitamente su GOG raggiungendo la pagina dedicata a questo indirizzo. Una volta dentro vi basterà effettuare l'accesso con il vostro account (o crearne uno sul momento) per reclamare il gioco in questione. Una volta fatto sarà vostro per sempre, senza alcun limite, proprio come se lo aveste acquistato. Avete tempo fino alle 14:00 italiane di domenica 17 gennaio.