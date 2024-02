Mario Vs. Donkey Kong, i voti sono ottimi ma con qualche eccezione

Mario Vs. Donkey Kong ha portato a casa voti ottimi da parte della stampa internazionale, pur con qualche eccezione: le valutazioni assegnate all'atteso remake Nintendo vanno dall'assoluta eccellenza all'ottimo, ma non manca qualche giudizio più severo.

Player 2 - 10

Sceen Rant - 9

Vooks - 9

My Nintendo News - 9

Nintendo Insider - 9

Atomix - 9

Stevivor - 8,5

Voxel - 8,5

WellPlayed - 8,5

CGMagazine - 8

COGconnected - 8

Inverse - 8

Twinfinite - 8

Wccftech - 8

Game Informer - 8

Comicbook.com - 8

Shacknews - 8

The Enemy - 8

Eurogamer - 8

Daily Star - 8

Meristation - 8

God is a Geek - 7,5

Checkpoint Gaming - 7,5

Destructoid - 7,5

Power Unlimited - 7,2

Multiplayer.it - 7

GAMINGbible - 7

Nintendo Life - 7

PCMag - 7

IGN - 7

Siliconera - 7

Pocket Tactics - 7

GameSpot - 7

Gfinity - 7

PC Games - 7

Digital Trends - 6

VGC - 6

TRG - 6

TheGamer - 6

GamesHub - 6

Post Arcade - 6

Annunciato lo scorso settembre, Mario Vs. Donkey Kong ha insomma entusiasmato alcune testate e lasciato perplesse altre, in quest'ultimo caso per via delle sue origini portatili e di ciò che implicano anche in termini di durata e struttura.