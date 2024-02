PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi PS4 e PS5 di febbraio

Come al solito, precisiamo che i giochi dei tier Extra e Premium sono disponibili fintanto che sono presenti all'interno del catalogo del servizio (solitamente parliamo di diversi mesi o addirittura anni in casi particolari), al contrario di quelli "gratis" dell'Essential che una volta riscattati saranno sempre disponibili a patto di avere una sottoscrizione attiva. A tal proposito, vi ricordiamo che sempre il 20 febbraio dieci giochi lasceranno il servizio .

Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4, PS5 e i classici che entreranno a far parte del catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 20 febbraio 2024 .

I nuovi classici di PlayStation Plus Premium di febbraio 2024

Tales of Vesperia

Proseguiamo con i nuovi classici per PS4 e PS5 in arrivo nel catalogo esclusivo per gli iscritti a PlayStation Plus Premium.

Resistance: Retribution - PS4 e PS5

Jet Rider 2 - PS4 e PS5

Tales of Symphonia - PS4 e PS5

Tales of Vesperia - PS4 e PS5

