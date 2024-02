Outcast: A New Beginning, un trailer per la demo del gioco: è disponibile da oggi

La demo, scaricabile gratuitamente da Steam , PlayStation Store e Xbox Store , consentirà di provare l'esperienza in anteprima e farsi un'idea di cosa offrirà l'avventura completa.

In uscita il 15 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Outcast: A New Beginning ci rimetterà nei panni dell'eroe Cutter Slade, proiettato ancora una volta sul mondo alieno di Adelpha e determinato a salvarne gli abitanti dall'attacco di pericolose truppe... umane.

È disponibile da oggi una demo di Outcast: A New Beginning , il nuovo capitolo della storica serie action a base open world sviluppata da Appeal Studios: a rivelarlo è il nuovo trailer che il team e il publisher hanno deciso di pubblicare.

L'abbiamo provato!

Come forse ricorderete, abbiamo provato Outcast: A New Beginning lo scorso dicembre, trovando piacevole e divertente l'open world realizzato per l'occasione, che è possibile esplorare utilizzando il jetpack di cui è munito il protagonista del gioco.

Queste buone premesse si concretizzeranno in un prodotto finale capace di competere con i tanti action a mondo aperto attualmente in circolazione? Lo scopriremo fra qualche settimana.