PS Plus Extra: dieci giochi saranno rimossi a febbraio, ecco quali dovreste giocare subito

Tramite ResetEra, un utente ha segnalato la lista dei giochi PS Plus Extra che saranno rimossi dal servizio a febbraio 2024. Potete vederne l'immagini poco sotto, che svela i dieci titoli:

Tacoma

Resident Evil 7 Biohazard

Tekken 7

Ace Combat 7 Skies Unknown

Oninaki

Lost Sphear

I am Setsuna

thomas wa alone

Hue

Lost Word Beyond the Page

La sezione mostrata è quella chiamata "Ultima possibilità per giocare" che segnala i giochi di PS Plus Extra in rimozione dal servizio su PS4 e PS5. Ovviamente è possibile che vi siano altri giochi pronti per essere tolti, ma questo è quanto sappiamo per il momento.