Apple vuole più capienza per iPhone 16 Pro, ma deve considerare le ripercussioni sulle prestazioni

Velocità o potenza?

Secondo DigiTimes, c'è l'ipotesi che Apple potrebbe optare per l'utilizzo di uno storage di qualità inferiore per raggiungere la capacità desiderata, e questo stesso principio potrebbe essere applicato alla variante da 1 TB

Con l'obiettivo di migliorare le prestazioni, Apple sta valutando l'adozione dello storage NAND QLC al posto di TLC per iPhone 16 Pro.

L'azienda potrebbe propendere per la memoria flash NAND Quad-Level Cell o QLC, caratterizzata da maggiore densità, nei modelli da 1 TB e 2 TB, tuttavia, questa scelta implicherebbe velocità di lettura e scrittura inferiori rispetto allo storage attuale.

Questa possibile modifica potrebbe influire sulle prestazioni complessive e, se confermata, lascerebbe intendere che l'opzione da 512 GB sarebbe quella predisposta ad assicurare la massima efficienza su iPhone 16 Pro.

Nonostante i possibili difetti performativi, l'adozione dello storage NAND QLC offrirebbe diversi vantaggi, tra cui la riduzione dello spazio interno occupato.

Inoltre, questa scelta consentirebbe ad Apple di offrire una notevole capacità di archiviazione fino a 2 TB, rappresentando un aggiornamento significativo.

In soldoni, sebbene Apple stia considerando uno storage flash più veloce per i modelli fino a 512 GB, sembra probabile che i modelli da 1 TB e 2 TB potrebbero adottare uno storage flash nuovo, seppur più lento, per sfruttare i benefici della memoria flash NAND QLC.