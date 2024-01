PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro con le ultime offerte

Molto interessanti anche i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 , survival horror di grande spessore e qualità che sono stati peraltro aggiornati con una versione nativa per PS5. Il prezzo? Lo stesso per entrambi: 9,99€ anziché 39,99€ e 9,99€ anziché 39,99€.

Su PlayStation Store sono partite da alcuni giorni le Offerte per l'Anno Nuovo, una promozione che riduce il prezzo di tantissimi giochi PS5 e PS4 , tanto che è possibile acquistarne diversi anche per meno di 10 euro .

La potenza è nulla senza Control

Control e le sue affascinanti geometrie

A proposito di aggiornamenti, c'è la Ultimate Edition di Control a 9,99€ anziché 39,99€: si tratta della versione più completa e aggiornata dell'avventura firmata Remedy Entertainment, che include le due espansioni e i miglioramenti tecnici legati all'hardware di PS5.

Se poi volete spendere ancora meno, c'è l'ottimo Vampyr di Don't Nod a 7,99€ anziché 39,99€: un action RPG ambientato nella Londra vittoriana, in piena pandemia da influenza spagnola, in cui controlliamo un medico trasformato in vampiro che dovrà combattere per scoprire la verità su quanto gli è accaduto.