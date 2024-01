The Elder Scrolls Online supera un nuovo record di giocatori: sembra fatto apposta per il 2024

Dopo l'Xbox Developer Direct, Zenimax ha svelato al mondo la nuova espansione di The Elder Scrolls Online, Gold Road, ma ha anche svelato che il gioco MMO ha superato un nuovo traguardo: ci sono oltre 24 milioni di giocatori all'interno del videogioco, un perfetto traguardo per il 2024.

La conferma è arrivata con un'immagine che potete vedere qui sotto.

The Elder Scrolls Online è un MMO GDR nel quale possiamo creare il nostro personaggio ed esplorare Tamriel in varie regioni (grazie alle varie espansioni) e decidere come vivere in questo ampio mondo, magari puntando anche a essere l'Imperatore.