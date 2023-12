iPhone 16: i leak ci mostrano un possibile ritorno al passato per il design

Secondo quanto riportato da MacRumors, la prossima generazione di iPhone, nota internamente con il nome in codice DeLorean, potrebbe presentare un ritorno alla disposizione verticale per le due fotocamere posteriori.

Nel terzo modello, di colore nero, spicca un pulsante azione di dimensioni maggiori, due tasti per il volume separati e un nuovo tasto posizionato in basso sul lato opposto. Questo design sembrerebbe essere il più probabile dei tre.

Sempre sul lato, spicca un singolo bilanciere per il controllo del volume; stando a iniziali informazioni, i primi prototipi di iPhone 16 includevano un pulsante del volume unificato come si vede nella foto, successivamente abbandonato da Apple a causa di problematiche tecniche. Questo pulsante avrebbe offerto anche un feedback tattile.

Due sensori, uno sull'altro

Il rapporto menziona che il design atteso al momento è simile a quello di iPhone 12

Nel primo modello mostrato, una sezione posteriore ospita le due fotocamere richiamando il design di iPhone X, con i sensori uniti in un unico modulo a pillola.

Ci pare di capire che i sensori della fotocamera saranno alloggiati in una disposizione verticale unificata.

Le dimensioni del pulsante Azione sono state testate sia in una versione simile a quella di iPhone 15 Pro, sia in una più ampia, probabilmente dotata di tecnologia capacitiva.

Inoltre, Apple sta sperimentando un nuovo tasto "di cattura" posizionato sul lato destro, equipaggiato con un sensore di forza e una funzionalità "tact-switching" non specificata.

Per quanto riguarda i colori, i primi prototipi sono stati osservati in tre varianti: giallo, rosa e mezzanotte.

Il rapporto menziona che i dettagli fanno parte delle informazioni di pre-produzione di Apple, a significare che l'azienda potrebbe cambiare i suoi piani per la disposizione della fotocamera in futuro.

La stessa disposizione diagonale della fotocamera persiste dai tempi di iPhone 13, e l'azienda potrebbe considerare di cambiarla nella nuova generazione.

Si noti che Apple non ha ancora finalizzato i suoi piani per l'iPhone 16 e avremo quindi maggiori dettagli nei prossimi mesi.